Julián Quiñones ¿El nuevo Chucho Benítez o Narciso Mina 2.0?

Las Águilas del América rompieron el mercado de pases del futbol mexicano el pasado fin de semana, con la contratación del atacante colombiano Julián Quiñones, proveniente del Atlas de Guadalajara, con quien fue pieza clave en el bicampeonato de la Academia. El furor no se hizo esperar entre los aficionados americanistas, que llevaban varios mercados de traspasos, con el deseo de un bombazo a la altura del club mas grande de este país.

El fichaje de Julián hará aún más poderosa a la ofensiva del club azulcrema, que en las ultimas 2 temporadas fueron el club mas goleador.

Por el pensamiento del aficionado azulcrema aun perdura el recuerdo del difunto Christian Benítez, delantero ecuatoriano que la rompió con el cuadro capitalino de 2011 a 2013, ganando una Liga MX y un tricampeonato de goleo. Muchos seguidores del Ave de las Tempestades tienen la esperanza puesta en Julián, para que sea el siguiente Chucho Benítez de esta década, ese Killer que traiga alegrías al Club América. A pesar de que cuentan con el vigente campeón de goleo Henry Martin, que ha tenido un par de buenas campañas en el último año futbolístico, no termina por convencer a la siempre exigente afición azulcrema, así como a la cúpula americanista.

La apuesta de Santiago Baños por el colombiano es total, ahora estará en los pies y en el futbol de Julián, de corresponder con creces, goles y sobre todo títulos al cuadro mas grande de la Liga MX y convertirse en una leyenda como lo fue Christian Benítez, no quedar en un amargo recuerdo como lo fueron los fichajes que no rindieron como Narciso Mina, Roger Martínez, Chino Romero, Darío Benedetto, Nicolas Castillo y Menes, atacantes que llegaron con cartel de bombas y estrellas y que no dieron el rendimiento esperado, salvo Nicolas Castillo, que por temas de salud no pudo seguir ligado al futbol.

Julián Quiñones está en la mejor vitrina para acudir a selección nacional y cumplir su sueño europeo, un par de torneos a gran nivel, como lo demostró en Atlas y las puertas del futbol europeo llamaran a su puerta, mas con el nivel de exposición y sobre todo recordando la facilidad de brincar al mejor futbol del mundo, jugando para el Club América, como anteriormente lo hizo Agustín Marchesín, Matheus Uribe, Edson Álvarez, Guido Rodríguez o Diego Laínez.