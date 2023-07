La bronca de Miguel Herrera vs. Joaquín Montecinos

El ‘Piojo’ Herrera, el hoy técnico de Xolos de Tijuana, no se anda con medias tintas y cuando algo no le gusta, no va a dudar en externarlo

El timonel argentino se fue con todo contra Joaquín Montecinos, quien externó sus malos pasajes vividos en la Frontera, comentario que, no le gustó a Miguel.

“Qué se calle la boca y mejor se ponga a trabajar”, apuntó.

“No tenemos que escuchar a un tipo que se vaya tirando mierda de un lugar, cuando tú tampoco fuiste tan relevante y viniste como la contratación bomba. Entonces él tendría que estar enojado conmigo, no con la ciudad ni con el equipo”, agregó.