Diego Valdés, entre el sueño europeo y los dólares de Rayados.

Diego Alfonso Valdés, talentoso media punta nacido en Chile en enero de 1994 y actual estrella de las águilas del América, se encuentra en la rampa de salida del nido de Coapa, a pesar de que en los últimos días se dio a conocer que padecía un virus, que le impidió entrenarse al parejo de sus compañeros, el humo blanco ya salió de Coapa, esta entrenando por separado, a la espera de resolver su salida del club amarillo. El deseo del chileno es partir al futbol europeo, entiende que, a sus 29 años, es el ultimo tren del futbol europeo, según los rumores la directiva del América recibió ofertas del Arouca de la Liga Portuguesa, del Feyernood de la Eredivisie y CSKA de la liga rusa. Por parte de la Liga MX, los Rayados de Monterrey ofertaron 12 millones de dólares, por el pase del atacante chileno.

Santiago Baños y Héctor González Iñarritu concretaran una reunión con el agente de Valdés el lunes, más tardar el martes para destrabar la negociación y que pueda cumplir con el sueño europeo, la directiva ha sido clara, solo escucharan ofertas del exterior y no piensan reforzar a un rival directo como los Rayados de Monterrey y menos después del caso de Fernando Ortiz.

Deportivamente Diego Valdés ha cumplido con creces el ultimo año que ha estado en el Club América, a pesar de no lograr la ansiada 14, el chileno gano el balón de oro como mejor mediocampista ofensivo de la pasada temporada y le dio un plus a las águilas, que hace tiempo no tenían un jugador con las cualidades del chileno, así que de concretarse su salida, será difícil suplirlo con los jugadores que actualmente tiene las águilas, por ahí Fidalgo o el mismo Leo Suarez podrían pasar a ocupar la posición de Diego o también buscar un refuerzo en el extranjero.

En el plano económico, las águilas saldrían perdiendo con una salida a Europa, ya que hace un año y medio lo compraron a Santos Laguna por 12 millones de dólares, las cifras de la transferencia que se manejan para su salida van de los 7 millones de dólares a los 10 para el mercado europeo.