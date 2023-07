Crédito Limitado: Los Rayados del Tano Ortiz

No es para nadie un secreto que si hay una plaza en el fútbol mexicano en donde la paciencia es bastante limitada, esa es Monterrey, y para la afición de Rayados esto crece aún más, y es que la necesidad de lograr un nuevo título de liga es tal que cualquier tropiezo se puede tomar como un fracaso total.

Fernando “Tano” Ortiz llega al equipo en un momento sumamente complicado. Vienen de fracasar el torneo anterior, encima Tigres, el vecino incómodo, salió campeón después de que en el torneo regular Rayados rompió récords y se colocó como superlíder. Pero el Tano tomó el reto y ahora deberá sacarlo adelante.

Aquí no solo se trata de ganar, las formas importan y para esto, Fernando prometió un equipo ofensivo que no dejará de atacar y que siempre buscará el arco rival y eso deberá de ir acompañado de resultados positivos, porque en Monterrey ya se ha vivido de todo, torneos donde fue un sueño ver al equipo y terminaban con las manos vacías, torneos donde los partidos eran por demás aburridos y no generaban emociones y de igual forma terminaban sin nada, o torneos donde parecían estar perdidos y terminaban con una copa en la mano.

Lo que es un hecho es que lo único que hoy le incrementaría la “línea de crédito” a Fernando Ortiz es ir ganando puntos e ir gustando, porque mientras no llegue una Copa a la vitrina la paciencia solo se ira esfumando. El crédito de Tano es limitado y mucho, pero él tiene todas las armas para ampliarlo.