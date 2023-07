Un equipo insipido

El pasado domingo por la noche se llevo a cabo el primer partido como local del equipo rayado, y una vez más la afición respondió y se hizo sentir en las gradas del estadio en gran medida, es importante destacar la presencia de muchas familias en la cancha, es importante que continúe la comunión existente entre el equipo y su afición, sin embargo, cabe resaltar, que si bien la gente estaba feliz de estar nuevamente viendo al equipo de sus amores, el funcionamiento futbolístico no dejo contento a nadie, y al final se escucharon algunos abucheos, pues el futbol que esta desplegando el conjunto Rayado no es lo que la directiva y el cuerpo técnico prometieron, pues, fueron muy claros en decir que las formas importaban y estas no gustaron para nada.

Si bien es cierto, el torneo apenas empieza y al equipo le faltan tanto los jugadores que se encuentran en selección mexicana así como los posibles refuerzos, el Tano Ortiz no a podido plasmar su idea de juego, pues una vez más quedó evidenciado, que, el equipo carece de generación de juego ofensivo, Monterrey crea muy pocas aproximaciones de gol, y las que llegan a concretarse parece ser que, son más por un tema de destellos y calidad individual que por una idea de juego o un sistema establecido, otro punto a considerar es el medio campo, el cual está completamente desierto, nadie toma la pelota en ese sector de la cancha, y al estar el equipo tan partido la defensa lo reciente y constantemente quedan mal parados, sin duda alguna, quedan demasiadas cuestiones por mejorar, el torneo ya inicio, y el conjunto regio pareciera que sigue en pretemporada.

Debemos recordar que, el Tano Ortiz en su presentación aseguro que veríamos a un Monterrey ofensivo y hasta la fecha no se ha mostrado, pues el equipo fabrica escasas opciones de gol, los delanteros han tenido poco parque al frente, además se dijo que las formas eran importantes y hasta ahora el equipo no se ha visto bien, de entre todo lo que se dijo, hay una declaración que si se ha cumplido, y es el hecho de que, el equipo jugaría de igual manera de local y de visitante, y así ha sido, pues el conjunto Rayado jugo mal tanto en el estadio de San Luis como en el gigante de acero, veremos si con el transcurso de los partidos la escuadra albiazul logra entender la idea de juego que el técnico quiere plasmar en sus dirigidos, porque la afición rayada es muy exigente y esta habida de celebrar cosas importantes y el título es una obligación.