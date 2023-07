Entre tantos idiomas: Tano Ortiz decidió hablar con la verdad

Rayados ha iniciado el torneo sin derrota, un empate de visita y un triunfo en casa los colocan en el quinto lugar de la competencia con 4 unidades, siendo este uno de los mejores inicios del club en los últimos años. Sin embargo, para la afición esto no importa, y es que las famosas “formas” no han sido lo que la afición esperaba, sobre todo después de las declaraciones tanto de los directivos como del propio DT recién llegado.

Rayados ganó, pero lo hizo practicamente sin jugar a nada, no hay una idea clara de las intenciones del cuadro, y el “equipo ofensivo” que prometió Tano al parecer se quedo en otro lado. Y es que Rayados pocas veces pisó el área de Atlas con peligro, incluso podemos decir que Atlas fue mejor equipo y que si no hubiera sido por el criticado Esteban Andrada, Rayados no ganaba el partido.

Esto provocó la desesperación de la afición, que se proclamó en redes sociales y exigen ver ese cambio radical prometido, incluso un sector de la afición terminó por abuchear aún con el triunfo en la bolsa.

Ante esto era inevitable que hubiera un cuestionamiento en la rueda de prensa hacía el nuevo DT albiazul, lo que nadie esperaba era la respuesta. Y es que en otras palabras Fernando dejó claro que él pidió una cosa y en el campo se ejecutó otra muy distinta, alegando a un tema de “costumbre”, dejó entrever que su idea aún no está plasmada en Rayados. Esto deja una pregunta en el aire: ¿Es el equipo quién esta mal y ciclado con una cultura de “no atacar”? O ¿Es el nuevo DT el que no ha logrado imponer la autoridad necesaria para plasmar su ideología?

En lo que se resuelve la duda, la afición clama por un cambio, sea de los jugadores o del DT ¿Sucederá?