¿Quién se va?

Tras 2 juegos disputados quedó muy en claro que para el sistema de juego que el Tano Ortiz pretende para el equipo Rayado le faltan refuerzos, sobre todo ese jugador distinto que pueda hacer funcionar el aparato ofensivo, es por tanto que, ante dichas circunstancias la directiva tuvo que apretar el acelerador para traer del extranjero y en calidad de urgente al jugador que pueda cumplir con ese rol, luego entonces, otra gran interrogante aparece y es, quien debería de salir de la institución, cual es el extranjero que será sacrificado, quien verdaderamente tiene que irse y que jugador será útil para el esquema del equipo albiazul.

Ahora bien, la decisión no parece ser nada fácil, sin embargo muchos de los cañones apuntan a un nombre en específico, y es el del mellizo Rogelio Funes Mori, pues todas las opiniones son muy polarizantes, entre los que están a favor y en contra de que el argentino continúe en el equipo Rayado, si bien es cierto, el mellizo es el goleador Histórico de la Institución, para algunos no alcanza con eso, pues según su opinión no es un tipo “tribunero” de esos que van y celebran todos los goles con la barra y besan el escudo.

Otro de los argumentos que tanto se han mencionado para pedir la salida del jugador, es el hecho de que no “aparece en los momentos importantes”, sin embargo, a veces los aficionados podemos llegar a ser de memoria muy corta, pues se me vienen a la mente goles clave que el mellizo ha marcado, y por solo puntualizar algunos se encuentra el gol que le hizo a Liverpool en el mundial de clubs, así mismo en las ultimas 2 finales que el Monterrey a disputado, Funes Mori realizo gol, con un penal incluido, y una chilena espectacular que a nadie se nos puede olvidar, no obstante a eso, el dorsal 7 rayado es el segundo mejor goleador en activo de la liga Mx, y recientemente súper la cifra de más goles convertidos para el cuadro regiomontano fase de liguilla, y ni hablemos del funcionamiento pues cada vez que el melli sale del cuadro titular el equipo lo reciente, no es casualidad que todos los técnicos que han llegado lo utilicen como su principal centro delantero, en fin, son muchos los argumentos a favor con los que el jugador cuenta para respaldar su continuidad en el club, veremos cual decisión se toma.

Al igual que Funes Mori, otro jugador que ha sido sumamente criticado es Maximiliano Meza, a su espalda carga con el peso de que la directiva invirtió una cantidad importante de dinero para su llegada y para muchos este no ha cumplido con la expectativa que se generó a su arribo al club, pues para algunos Maxi ha quedado a deber en cuanto a lo futbolístico, con todo y que para varios de los entrenadores el accionar de Meza es fundamental en su esquema de juego, pues es un jugador con gran recorrido dentro de la cancha, sin embargo le quedan solamente 6 meses de contrato y hasta la fecha no ha sido renovado lo que podría ser una cuestión determinante para su salida.

Finalmente quedan otros nombres de jugadores extranjeros, los cuales por ahora parecen pasar por desapercibidos, aunque no podemos olvidar que hace poco se habló de una propuesta económica realizada por parte del Toluca para llevarse a Rodrigo Aguirre, sin embargo parece que la misma no trascendió, por lo que, sigue quedando el tela de duda que extranjero saldrá del equipo Rayado.