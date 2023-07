¿A que clubes le van los árbitros históricos del fútbol mexicano?

En el fútbol,los árbitros son los encargados de tomar las decisiones de manera imparcial y generalmente son de las personas que llevan a cabo labores que los dejan bajo el ojo de la tormenta,además un error mínimo o grosero,puede costarles su carrera arbitral.La tarea de los silbantes es tan estresante que deben soportar millones de insultos de los aficionados y también a veces de los futbolistas.

Los árbitros,también tienen preferencias por ciertos equipos de fútbol,y en el balompié mexicano hay demasiados casos al respecto.Si bien aún no se sabe por cuestiones de precaución a que clubes le van los silbantes actuales,aunque si son aficionados a tal equipo,esto no impide que ellos lleven adelante su labor con normalidad.

Los silbatos reconocidos e históricos del fútbol nacional,han develado los misterios sobre cuales son sus equipos favoritos,por ejemplo Arturo Brizio,ex árbitro internacional que dirigió los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998 torneo en el que no le tembló la mano al expulsar a estrellas del fútbol como Zinedine Zidane y Ariel Ortega,que también dirigió varias finales del fútbol mexicano y además de ser el ex presidente de la Comisión de Árbitros de la FMF,es aficionado de los Pumas de la UNAM al igual que su hermano también ex árbitro,Eduardo Brizio.

Otro juez histórico en México y el mundo es Felipe Ramos Rizo,el capitalino dirigió infinitos torneos internacionales como Copas Oro,Copas de la UNCAF,Mundiales Sub 20,los Juegos Olímpicos en Sidney 2000,la Copa Mundial de Corea Del Sur y Japón de 2002 donde le tocó expulsar a figuras como Ronaldinho y Thierry Henry ¿A que equipo le va Ramos Rizo? Según información concreta de algunos medios se dice que el ex silbante es aficionado del Atlas,con lo cual le ha tocado sufrir muchos años con el Rojinegro hasta la actual época de oro que esta viviendo el club tapatío.

Armando Archundia,actualmente Presidente de la Comisión de Árbitros de la Femexfut,en su época de arbitraje además de poseer el gafete de FIFA y dirigir varios Mundiales,ha impartido justicia en 14 finales del fútbol mexicano,considerado uno de los mejores arbitros de la historia,es aficionado del Cruz Azul,y de hecho ha jugado en las divisiones inferiores en La Noria,pero al inscribirse en un curso de arbitraje se terminó formando en el fútbol como juez.

Paul Delgadillo,uno de los árbitros más polémicos por la tan recordada final entre América y Cruz Azul del Clausura 2013,se cree que es aficionado de Pumas.

Otros como Arturo Yamasaki que falleció en el año 2013,durante su carrera arbitral dirigió las Copas del Mundo de 1962,1966 y 1970,era aficionado a las Chivas de Guadalajara.

¿Gilberto Alcalá? sería aficionado del América,¿Francisco Chacón? que actualmente trabaja en TV Azteca para muchos aficionados le va a los Pumas,¿Marco Antonio Rodríguez? es hincha de Coras de Tepic,el club de la ciudad en la que se formó como árbitro en el Estado de Nayarit.

https://vlex.com.mx/vid/brizio-fiel-seguidor-pumas-80931825 Aquí les dejo una nota del año 2000 en la que Eduardo Brizio se confiesa como seguidor de los Pumas.