En la previa del partido entre el Club de Futbol Monterrey y el equipo de Mazatlán, el estratega rayado Fernando Ortiz se sentó ante los medios de comunicación para dar la tradicional conferencia de prensa, y ante los cuestionamientos de los medios de comunicación, relativos al accionar del equipo, en el sentido que las formas no han sido del todo agradables, el Tano volvió a solicitar tiempo, pues mencionó que el equipo requiere de mayor practica para acatar la idea de juego que el pretende, puesto a que parece ser que de manera sistemática sus dirigidos se refugian en su sector defensivo para sentirse más “cómodos”, situación que no lo tiene conforme, pues lo que él les pide es que continúen buscando el arco rival para tratar de incrementar la ventaja en el marcador; pues tal y como lo ha solicitado pareciera que sigue teniendo el tiempo un tanto a su favor pues en este inicio de torneo los Rayados no han perdido, y como dicen es más fácil corregir las cosas en la semana ganando que perdiendo, el timonel rayado tendrá que trabajar a marchas forzadas para sus pupilos logren ejecutar el estilo de juego ofensivo que pretende, sin embargo existe mucha incertidumbre por parte de la opinión pública en cuanto a que, si Ortiz lograra lo que otros técnicos no han podido que es sacarle todo el potencial a estos futbolistas y lograr jugar bien al futbol y lo más importante, salir campeón.

De igual manera declaró que ya había hablado con los líderes del equipo, quienes le manifestaron que están conformes con la idea de juego que del Tano quiere implementar, y ante ello, surge la duda de si de verdad estos jugadores están dispuestos “cambiar el chip”, pues ya son varias temporadas en que se mantiene la misma base de futbolistas y los únicos que cambian son los técnicos, motivo por el cual, pareciera que es momento para que Ortiz de un verdadero golpe de timón y haga ese cambio que se requiere en el conjunto albiazul y no solo es en cuanto al tema futbolístico, también deberá cambiar la actitud del equipo, pues muchas veces muestra tener muy poca personalidad para afrontar los partidos claves que son lo que tanto se han criticado, es una tarea que no parece ser nada fácil, sin embargo el estratega argentino asegura que con el trabajo diario los Rayados lograran desplegar ese futbol agradable para la afición.

Finalmente, una cosa queda clara y es que el Tano Ortiz no está dispuesto a negociar su estilo de juego por lo cual los futbolistas si quieren seguir formando parte del plantel tendrán que poner acoplarse a este nuevo sistema, pues como ya lo declaro en reiteradas ocasiones jugara quien mejor ande y no solo por el apellido o la trayectoria que tengan, esto en pro del equipo.