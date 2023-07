¡Olé, tío! ¿El español que conquistará Monterrey?

Sergio Canales Madrazo de 32 años, jugador actual del Real Betis, el 10 del equipo, el capitán el referente, ese que cuando salga la gente le va a “llorar”, esos jugadores difíciles de convencer, más difíciles de sacar de Europa. Una compra de Rayados que da un golpe en la mesa, que cambia el rumbo de las decisiones en las contrataciones, Sergio una apuesta… ¿Segura?

Bien dice el dicho “No corras antes de caminar” y es justo lo que Rayados debe cuidar. Sergio en el papel es una contratación estelar, de esas que se dan una vez cada cierto tiempo no solo en el equipo, sino en la liga. Y no podemos engañarnos no siempre vamos a poder ver al “10” de la Selección Española (aunque trae el dorsal 11) jugando en un equipo de la Liga MX.

¿Cuántas veces podemos ver a un ex merengue mover la bola en un equipo de la Liga MX? No, no es común, pero eso no te asegura que en la cancha haya una diferencia.

Muchas veces ha pasado que el europeo que llega al futbol mexicano no se adapta, de hecho, con estadística en mano podemos asegurar que han sido menos europeos adaptados a nuestra liga que más.

Y hablando de españoles, ¿Cuántos han triunfado? Ojo! Esto no demerita la posible contratación, insisto es muy aplaudible lo que Jose Antonio Noriega y su equipo ha logrado, sobre todo cuando Rayados se caracterizaba por el “no se dieron los tiempos”, pero también sería un error pensar que por ser europeo y seleccionado español logrará el éxito, ya ha habido sendos fracasos.

Entonces pensar que la apuesta de Rayados es sinónimo de éxito es correr antes de caminar, paso a paso hasta lograr que la apuesta se gane … pero hoy segura no es.