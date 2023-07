Ricardo Peláez lanza dardo en contra de Alan Pulido

Ricardo Peláez quien fuera director deportivo rojiblanco se lanzó en contra del ex delantero del rebaño Alan Pulido por su forma de lanzar los cobros de tiro penal dando un pequeño salto, argumentando que al hacerlo de esa forma no le está dando la seriedad a su club.

“A mí lo que no me gusta es el saltito ese cuando se paran y saltan como chapulines, dándole poca seriedad a un penalti. No solamente te estás jugando lo tuyo y lo de tu familia, si no de las familias de todos, la afición, lo que representa”. Señalo Ricardo Peláez.

El ex campeón de goleo con el rebaño antes de su llegada a la MLS le había pedido a la directiva tapatía un aumento de salario, pero esta petición fue negada por el mismo Ricardo Peláez a pesar de que Alan obtuvo varios títulos entre ellos el título de Liga en 2017 y fue parte fundamental del club en el ataque del chiverio, algo que el rebaño se vería afectado torneos después.

“Fueron varias circunstancias que no me parecieron, y sinceramente siento que no fueron las formas, pero entiendo que son personas tenían poco que habían llegado al club, y se respetan muchas cosas”. Menciono Alan Pulido en su momento.

Chivas está intentando fichar a Alan Pulido para que vuelva a vestirse de rojiblanco, de igual forma se dice que ya hay un precontrato entre Pulido y Chivas. Por lo que el delantero podría regresar en este mismo torneo al redil si es que se llega a un acuerdo económico con Kansas City, en caso de que no se logre llegar a un acuerdo el jugador podría llegar gratis en enero a al Guadalajara.