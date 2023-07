Momento de abrir la cartera

Una vez que han transcurrido las primeras jornadas del campeonato mexicano, queda más que claro que el Club de Futbol Monterrey necesita refuerzos, por tal motivo la directiva sigue trabajando para lograr concretar su llegada lo antes posible, cabe destacar, que se está apuntando a traer a futbolistas de una trayectoria importante, que cuenten con condiciones por encima de la liga Mx, se habla que el jugador que llegaría al cuadro albiazul viene de jugar en el viejo continente, situación que ha hecho que su arribo se demore un poco más, pues las transacciones en Europa recién están empezando, sin embargo todo parece indicar que la directiva regiomontana ya tiene muy encaminadas las negociaciones para hacerse de un futbolista que cumple con el perfil que se busca.

Sin embargo en los últimos días entre la opinión pública, ha causado un gran revuelo y polarización la llegada del refuerzo que busca la escuadra de la pandilla, ya que se habla que, la directiva está dispuesta a invertir una cantidad importante de dinero no solo en la compra del jugador, sino también en el salario que tendrá que percibir, dicho esto, la gente comienza opinar en que si está bien o no, que se gaste una determinada suma de dinero por los servicios del futbolista, y a aquí es donde me gustaría detenerme y preguntar, ¿porque nos causa ese conflicto? si el dinero no sale de nuestro bolsillo, a pesar que nosotros como aficionados aportamos algo al club, lo cual nos es redituado al momento de adquirir algún producto o bien para ingresar al estadio, es decir, estamos recibiendo algo a cambio, además, es imprescindible aclarar que, para que esta clase de futbolistas deseen venir a un futbol como el nuestro, primero se les tiene que convencer desde el punto de vista económico, ya que en nuestro país no se juegan competiciones de tanto prestigio como las que se disputan en Europa, y que los tipos tendrán que trasladarse hasta el otro lado del mundo para continuar con sus carreras, ese es el precio que se tiene que pagar, cuando los equipos mexicanos desean contar en sus filas con jugadores de esas características.

El hecho de que directivas como la del Club de Futbol Monterrey quieran invertir en ese tipo de refuerzos siempre será plausible, pues buscan incorporar jugadores con trayectoria importante, lo cual reduce el margen de error, ya que son futbolistas de calidad comprobada, solo resta esperar a que se oficialice la llegada de la tan sonada “bomba rayada” y con eso palomear el trabajo dirigencial, y quedara todo en manos del Tano Ortiz para que pueda explotar su juego y así convertir al cuadro de la sultana del norte en el próximo campeón del futbol mexicano.