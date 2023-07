Con la obligación de Ganar, Gustar y Golear

Hoy el Club de Futbol Monterrey se enfrenta al que posiblemente es el rival con menor dificultad del campeonato mexicano, pues el Mazatlán en el poco tiempo que tiene en primera división a demostrado ser un equipo muy poco competitivo además de que con motivo de su corta historia no tiene una cancha k pueda pesarle a los rivales, ante esta disyuntiva, el equipo dirigido por el tano Ortiz deberá empezar a demostrar una mejora en su juego, pues ya son varias semanas de trabajo, además de ser ya el tercer juego de la temporada, ante este panorama el cuadro regiomontano está obligado a Ganar, Golear y Gustar, y con ello poder irse un tanto más tranquilo a disputar la leagues cup, con la esperanza de todos los aficionados que al reanudarse la liga mexicana los albiazules ya puedan contar con cuadro completo es decir que los elementos que se encuentran en selección ya estén de regreso y que los refuerzos por fin arriben a la sultana.

El equipo rayado no puede permitirse otro resultado que no sea el triunfo, y es momento que ese triunfo ya sea de manera convincente, a nadie ha dejado conforme el accionar del equipo, el estratega rayado ha declarado públicamente que sus dirigidos inexplicablemente en vez de buscar el arco rival se repliegan atrás como dándole la iniciativa al rival, cosa que él no les pide y para lo cual está trabajando, el encuentro de hoy debe ser un partido cómodo para sus dirigidos y mostrar un mejor futbol, pues este mismo plantel que está dirigiendo la campaña pasada fue líder general además de ser uno de los mejores visitantes, por lo que las expectativas que se tienen son muy altas.