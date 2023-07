El futbol Regio la nueva base de la Selección Nacional.

Tras varios años de sequía la selección mexicana de futbol pudo levantar de nuevo una copa oro, habían pasado ya varias ediciones sin que el equipo nacional pudiera levantar el título, la última vez que México se había consagrado como campeón de la CONCACAF fue en la edición del 2019, hasta el pasado domingo que se rompió con la malaria; a México históricamente se le conoce como el gigante de la confederación, sin embargo, hacia mucho que dicho mote estaba en entre dicho, pues el equipo mexicano venia de acumular diversos fracasos, lo que ocasionó que se tuviera que renovar la base de jugadores y parece ser que ahora se está apuntando al futbol regio como la base para una reconstrucción, al igual que ha pasado en otros lares que toman como base a ciertos equipos, como lo fueron en su momento el Barcelona es España, el Bayern Munich en Alemania y así varios ejemplos más, no es casualidad que en nuestro futbol , desde el mundial pasado el equipo que más jugadores aporto al Tri, fue el club de futbol Monterrey, lo mismo paso en esta convocatoria, siendo Rayados la escuadra con mayor número de seleccionados, además de ello existen otros futbolistas que a pesar de ya no estar en los equipos regios, tienen sus orígenes precisamente el cuadro norteño como la pareja de centrales Cesar Montes y Johan Vázquez, no cabe duda, que las instituciones norteñas son punta de lanza en el futbol mexicano, así lo marcan los títulos, ahora también contribuyen en el tema de jugadores para la selección, queda claro, que tanto Rayados como Tigres, están tomando un importante protagonismo en el Futbol mexicano, por lo cual, todo parece indicar que, si los directivos regios tuvieran una mayor influencia en el tema de Selección, se recuperaría esa supremacía que por hoy parece hemos perdido.