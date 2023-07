TUCAZO en rueda de prensa.

Durante la rueda de prensa del lunes 17 de julio en las instalaciones de la Noria, Ricardo Ferreti exploto en contra de la prensa, después del rumor que surgió en los últimos días sobre su ausencia en diferentes entrenamientos de la Maquina Cementera de Cruz Azul. Su furia fue desatada, desmintiendo al reportero y amenazando con una demanda por difamación, el regaño fue dirigido al periodista Adrián Esparza Oteo conocido Insider de noticias de Cruz Azul en redes sociales y reportero de la cadena deportiva TUDN.

“Si no puedes comprobar, yo me quedo con la boca callada… Yo no soy chismoso, yo soy hombre y como hombre me tengo que hacer respetar y no te permito lo que tú andas diciendo si no lo puedes comprobar, eres un mentiroso y me estas difamando” comento furioso Ferreti.

Después de haber desmentido las acusaciones, agradeció con los medios presentes y dio por finalizada la conferencia de prensa y se marchó.

Por otra parte, el periodista Adrián Esparza Oteo se dijo responsable de las acusaciones en contra de Ferretti, aunque ofreció una disculpa por medio de sus redes sociales.

“Mi intención nunca ha sido meterme con la reputación de Ricardo Ferretti y ofrezco una disculpa si lo sintió así. Claramente hay una gran variedad de versiones sobre este tema. Intenté hablar con él previo y post conferencia y no pudimos hacerlo”. Escribió Otero Esparza en redes sociales.