El América es diferente… Vale/No Vale

Los últimos años en el futbol mexicano han estado marcados por un “dominio” de los equipos regiomontanos, Tigres y Rayados han acaparado las portadas deportivas, no sólo por su desempeño en el campo, por sus títulos o logros, sino también porque cada mercado de fichajes de una u otra forma logran hacerse de elementos que son considerados “bombas”. Pero además se han caracterizado por repatriar o contratar mexicanos con nivel de Europa, convirtiéndose así en los “truncadores de sueños”. Hoy hay otro equipo que busca repatriar y no, no son los regios, es el América, pero no hay alarmantes notas donde se mencione que estan trucando el sueño… Sí, hoy América busca a César Montes el exfutbolista Rayado que apenas hace unos meses emigraba a España, ¿América trunca sueños?