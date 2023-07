Estallo la bomba en Monterrey !

Los reportes de inteligencia y los boletines especiales resuenan en la sultana del norte y Sevilla no hablan de otra cosa, que no sea de la bomba que viene directo desde España, y si, es que tras varios días de negociación, todo parece indicar que el jugador dorsal número 10 del Betis y seleccionado español, Sergio Canales en las próximas horas se estará incorporando como nuevo refuerzo de los Club de Futbol Monterrey, a la espera de que firme de manera formal el contrato practicante se puede dar como hecho la bomba no solo de la temporada en el futbol mexicano si no de los últimos tiempos, pues si bien a México han venido algunos jugadores con un palmarés importante, como el caso de Dani Alves entre otros, hace rato que no llegaba un jugador que este en su prime como el jugador español, pues tiene varias temporadas siendo un referente importante en el equipo sevillano además de ser un jugador importante en la selección española en esta nueva etapa, es decir está atravesando un gran presente, tan es así que mucha de la fanaticada del equipo bético se encuentra consternada por su salida.

En reiteradas entrevistas el jugador Sergio Canales ha mostrado ser un jugador sumamente profesional, en todos los aspectos, pues ha manifestado tener un estricto régimen de nutrición, además de ser de esos tipos entregados al 100% en su trabajo, futbolistas como el mismo Andrés Guardado han manifestado que Canales es un tipo de los que llegan primero a los entrenamientos y se van hasta lo último, practicando para mejorar su rendimiento, además de ello desde el punto de vista futbolístico es un jugador líder, con gran visión de campo y una pierna zurda privilegiada.

A pesar, de que parecía demorarse, la directiva Rayada ha realizado una tremenda inversión, una vez más queda demostrado que los equipos regios son los que dan el salto de calidad en el futbol mexicano, sin duda tanto Rayados como Tigres se caracterizan por hacer importantes inversiones y esa vez no fue la ocasión, el Monterrey le ha traído no solo a su afición sino a todo el futbol mexicano un tipo por el que vale la pena sentarse a ver el futbol, solo resta que Sergio Canales se adapte lo antes posible al campeonato mexicano para que empiece a derrochar calidad en cada uno de los estadios del país.