Exesposa de Marco Antonio Rodríguez rompió el silencio y hablo sobre el “terror” que vivió a lado Marco Antonio Rodríguez

El ex árbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez conocido como “Chiquimarco” fue vinculado a proceso hace algunos días debido a que fue denunciado por el delito de violencia familiar. Ante esta situación quien fuera su esposa rompió el silencio y de igual forma relato el terror que tuvo que pasar a lado de quien fuera su esposo por 28 años.

En una entrevista para Proceso, quien fuera su mujer conto que el hizo del lugar en donde Vivían un “infierno” así mismo que fue agredida verbalmente y también físicamente en varias veces por parte del ex árbitro quien le hacía saber que tenía que debía ser “sumisa” ante lo que le dijera.

“Él me decía que por ser su esposa debía de ser sumisa y no podía decir nada, aunque me lastimara. En un principio yo quise defenderme, quise manifestar mi punto de vista, pero él se burlaba de mí. Lo tengo muy marcado por que los golpes siempre eran entrando a la recamara, golpes en la cabeza y en la espalda para que no se vieran”.

También comentó que el 1 de agosto del año anterior el ex árbitro mundialista la reprendió luego de que los dos forcejearan por las escrituras de la propiedad. Después de amedrentarlo con grabar un video y llamar a la policía, chiquimarco se marchó de la vivienda.

“Avanzo por las escaleras. Yo trate de agarrarlos mientras el me golpeaba: me empujo y nos caímos. Sentí golpes en el cuerpo, pero hubo uno que prácticamente me detuvo de luchar”. Dijo para la revista proceso.

Hasta este momento el abogado de la ex esposa comento que Marco Antonio Rodríguez continuara con su proceso judicial en libertad y tiene prohibido acercarse a la madre de sus hijas.