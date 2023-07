Que comience el show: La verdadera Leagues Cup

¿Se acuerdan de Furia de Titanes película en donde Liam Neeson era Zeus y libraba una batalla entre dioses, y durante al menos más de media película permaneció impávido a los ataques de los titanes sin hacer nada?

Bueno cuando parecía que la batalla estaba pérdida y que ya no había forma de darle vuelta, pronunció una frase que se volvió icónica: “Release the Kraken” (liberen al Kraken), bueno igual que Zeus, la Liga Mx pareciera que estaba esperando el momento justo para lanzar la frase, sólo que esta vez no es un monstruo enorme que aparecerá, sino los equipos más poderosos de la liga, esos que tienen todo como para inclinar la balanza al lado mexicano.

Rayados, Tigres, Chivas y América entrarán en acción este miércoles y jueves, y es justo en este momento que la liga Mx puede decir: “Release the Kraken”