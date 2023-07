La esposa del Jimmy Lozano,Carolina Serna responde a las críticas hacia su hijo autista,luego que México se coronara campeón de la Copa Oro

Carolina Serna,esposa del Jimmy Lozano,recibió comentarios totalmente fuera de lugar por un video publicado en su cuenta de Instagram,en el que se puede observar al entrenador de la Selección de México,Jaime Lozano con mucha felicidad tras ganar la Copa Oro y abrazándose con sus dos hijas,y unos segundos después llegaría el abrazo con su hijo que padece de autismo.

Algunos de esos comentarios decían que al niño,no le importaba la alegría de su padre por el logro deportivo conseguido,que no estaba emocionado o que ni tampoco se sentía felíz.Los usuarios interpretaban que el hijo del técnico del Tri,le dió un abrazo muy poco afectivo.Otros usuarios,salieron en defensa de Carolina ya que alegaban,que como el ñino es autista entonces no muestra sus emociones,sin embargo,ella salió en sus redes sociales a aclarar que su hijo es una persona muy expresiva,y al momento de tal episodio grabado de tal vídeo,Luca se sentía cansado.

Serna,explicó que el día anterior a la final,hubo una obra de su hija Eugenia en Aguascalientes a las 19:30,y luego a las 23:30 la familia del Jimmy ya estaba descansando para el viaje hasta los Estados Unidos para ver la final de la Copa Oro.

Carolina y sus hijos,se despertaron durante la madrugada para ir hasta el aeropuerto de Aguascalientes y viajar hasta Tijuana,durante el vuelo que comenzó a las 4 de la mañana,Luca no durmió ni un minuto,como si lo habían hecho sus hermanas Eugenia y Agustina.Al llegar a Tijuana,Carolina Serna contó que cuando obtuvieron la camioneta que habían rentado para viajar hacia Los Angeles,Estados Unidos,el viaje duró 2 horas y en ese lapso de tiempo,su hijo aún no había dormido.

Ya en Los Angeles,entre realizar el Check in,asearse,vestirse y comer para luego llegar al Estadio,la esposa del Jimmy Lozano comentó que durante todo el día,Luca apenas había dormido 4 horas.La familia,había llegado al estadio una hora antes del partido y entre las casi dos horas de la final,las emociones que generaba el encuentro,el niño que padece de autismo estaba empezando a agotarse.

Luego de la final,debieron esperar 1 hora más para esperar a su padre,Caty Serna comentó que sus hijas Eugenia y Renata fueron las primeras que lo vieron a Jaime Lozano para fundirse en un tierno abrazo,y luego fue Luca quien lo vió para también abrazarlo.Ella comentó en sus historias de Instagram,que Luca abrazó con mucho amor a su padre que acababa de ser campeón y además como no iba a grabar toda la secuencia porque también quería abrazar a su esposo y dar paso a unas muestras de amor familiares.

Para finalizar,la mujer dejó en claro que el autismo,no significa que una persona que padece esa condición no expresa sentimientos y en segundo lugar,que no deben juzgar las vidas de las personas y mucho menos a un niño,por una foto o un video,cuando los críticos de redes sociales no tenían ni idea todo lo que pasó la familia del técnico nacional hasta llegar a Los Angeles.

Este es un ejemplo más,de la involución de cierta parte de la sociedad que simplemente hace juicios de valor por una foto o una secuencia de un video publicado por Instagram.