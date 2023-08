“El Más Grande”… Fiasco de la Leagues Cup

Si algo nos ha enseñado el futbol a lo largo de la historia es que no hay rival débil o rival fuerte, y en la cancha cualquiera puede ganar un partido de futbol. Son muchas las historias en donde el que parecía ser la víctima en un partido, termina siendo el victimario. Eso fue justo lo que sucedió el día de ayer en el partido de la Leagues Cup, donde el Ámerica después de haber goleado en su primer partido llegaba como el amplio, claro y absoluto favorito para llevarse el partido, sobre todo cuando el Columbus acababa de perder a uno de sus mejores elementos en los pies de Lucas Zelarayán, si ese argentino ex de Tigres que emigró hace unos años al futbol de la MLS, acababa de abandonar a su “Crew” para ir a medio oriente a ganar millo… digo a jugar futbol.

Seguro no sólo nuestro amigo Juan fue el único que se sorprendió por el resultado, cualquiera al que le hubieran dicho “América quedo 4 a 1” hubiéramos pensado que había ganado, pero no fue así y justo esta Leagues Cup nos ha enseñado que el nombre no juega y que así seas el “más grande” puedes ir a dar un partido deplorable y tragarte 4 goles ante un equipo de media tabla en la liga de Estados Unidos. Ya le paso a Chivas, ahora le paso al América, sí los dos equipos más populares de México han sido exhibidos ante los paisanos en Estados Unidos… El nombre NO juega.