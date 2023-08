Andrés Guardado defiende a Guillermo Ochoa de quienes lo critican

Andrés Guardado excapitán de la Selección Mexicana hace muy poco puso fin a su etapa con el Tri, apareció para defender a su excompañero Guillermo Ochoa debido a que la mayoría de la gente lo ha criticado por que sigue en arco mexicano a pesar de su edad y se cuestiona que porque no se le da la oportunidad a un joven.

“Esto es una Selección Nacional, no una sub 20, ni una sub 23 o 25 o 30. Aquí, mientras te encuentres en un buen nivel, en un buen rendimiento, por supuesta que las puertas de la selección siempre están abiertas”. Menciono Guardado.

“Para cambiar, hay que cambiar todos, no solo jugadores y directivos. Todos los que somos parte del negocio. Estoy de acuerdo con Memo, yo veía mi carrera distinta, él se siente motivado”. Señalo el jugador del Real Betis.

“Tiene razón, porque le va a dejar el lugar a un joven si sigue siendo el mejor portero mexicano. Hay una línea marcada, hasta moda y tendencia. Es muy difícil de buscarle una solución. Cada uno tiene que preocuparse por él. Los jóvenes tienen que ganarse su lugar”. Sentencio Andrés Guardado.

Recordemos que hace poco Carlos Acevedo guardameta de Santos le respondió a Ochoa, quien en un momento menciono que todo arquero que quiera su lugar tendrá que quitárselo.

“Cada quien tiene sus opiniones, por supuesto que yo respeto la jerarquía, la trayectoria de Memo”. Yo no tengo que tocarle la puerta a nadie, tengo que construir mi propia historia y con argumentos para estar en la Selección Nacional” señalo el meta de Santos Laguna en Julio.