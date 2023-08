Apple no cederá los derechos de Tigres, Rayados y América

Con la vuelta de la Leagues Cup y su fase final de eliminación, se presumía que los encuentros de Tigres , Rayados y América serían televisados en México y USA por televisión abierta por Televisa.

El periodista David Medrano ha confirmado que no será así, la empresa Apple a sabiendas del grado de popularidad de estos clubes ha decidido no ceder los derechos de transmisión de estos equipos, ya que por contrato no están obligado a hacerlos.

Un golpe duro para el aficionado mexicano que no cuenta con la suscripción a Apple TV. Esperemos que para futuras ediciones Mikel Arriola y la Liga MX defiendan los derechos de transmisión para suelo mexicano, no puede ser posible que siendo Liga MX la que da fuerza, popularidad y cobertura al torneo binacional, se quede con las migajas del pastel en cuestión de que partidos transmitir y cuáles no.