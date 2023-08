Superioridad de MLS sobre Liga MX en Leagues Cup.

La Major League Soccer dio otro golpe de autoridad sobre la Liga MX, el día de ayer quedaron eliminados de la Leagues Cup los clubes mexicanos Atlas, Cruz Azul, Pachuca y los Pumas que fueron eliminados por el conjunto de los Gallos Blancos de Querétaro, siendo estos el único club de Liga MX clasificado a Octavos de Final de la Leagues Cup hasta el momento.

El día de hoy les toca el turno a los clubes restantes de Liga MX y curiosamente los más fuertes en el papel como América, Rayados, Tigres, León y Toluca. Todos a excepción de las Águilas ganaron sus respectivos grupos, con un récord perfecto de 2 victorias en 2 encuentros. Las llaves de este torneo dictan que este ultimo grupo de cuadros mexicanos se tendrán que eliminar entre ellos para poder avanzar a la final, dando que las probabilidades de una final entre cuadros mexicanos sean casi nulas, salvo que Querétaro pegue la hombrada y llegue ala final del certamen, donde inevitablemente se tendría que enfrentar con el Inter de Miami de Messi.

La supremacía de los cuadros americanos es lógica por el numero de cuadros participantes por MLS, pero no se esperaba que cuadros como Cruz Azul, Guadalajara, Pachuca o Atlas fueran eliminados a las primeras de cambio, pero el arbitraje ha causado polémica, con decisiones arbitrales como goles mal anulados, penales a favor de MLS que no eran y penales no marcados a cuadros de Liga MX. El arbitraje ha estado muy localista, lo único que nos hace recordar los viejos tiempos cuando se competía en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Las esperanzas de la Liga MX están puestas en los cuadros regios, América, Toluca y León, veamos si son capaces de demostrar su etiqueta de favoritos para el torneo local y Leagues Cup.