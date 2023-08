Recuentos de los errores arbitrales en Leagues Cup.

La Leagues Cup se ha caracterizado por los polémicos arbitrajes que han sufrido los cuadros de la Liga MX al mas puro estilo de los arbitrajes de la CONMEBOL, donde por años acuchillaron a cuadros como Cruz Azul, Pumas, Chivas, América, Santos y Atlas.

La primera polémica se dio en el Cruz Azul vs Inter de Miami, donde se cobro una falta inexistente que se encargó de lanzar Leo Messi y la tradujo en gol, al ser el rosarino el anotador, el eco de la polémica quedo en segundo plano. El siguiente equipo en sufrir el arbitraje fueron los Xolos de Miguel Herrera, que en su debut en Leagues Cup no les señalaron un claro penal a Kevin Balanta. Las Chivas sufrieron frente a Cincinnati con goles en fuera de lugar, penales no marcados y faltas inexistentes para los americanos.

Los Rayos del Necaxa sufrieron dos goles mal anulados en el encuentro contra Charlotte, errores del arbitraje que le hubieran dado un rumbo muy diferente al partido.

La academia del Atlas sufrió un penal inexistente, cuando ganaban en el parcial por 2 – 1, el polémico Fernando Guerrero le pito a favor a New York Revolution, lo que les permitió empatar el global y forzar la tanda de penales, donde ganaron por marcador de 8 – 7

Las Águilas sufrieron el pasado partido frente a Columbus Crew, donde les anularon hasta 2 goles válidos y le marcaron un penal inexistente, con el marcador en empate a 1 – 1. También no les marcaron un penal durante la segunda mitad. Las águilas sufrieron otro gol anulado el día de ayer, durante el enfrentamiento con Chicago Fire, otra vez por fuera inexistente. Apple TV no paso ni la repetición del VAR, ni se acudió a su revisión.