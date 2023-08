Crónica de un final anunciado:Tuca Ferretti fue echado como técnico del Cruz Azul

En el día de ayer,el director técnico ,Ricardo «Tuca» Ferretti fue despedido por la Directiva del Cruz Azul luego de los pésimos resultados conseguidos por el cuadro cementero en la Leagues Cup tras la derrota frente al Charlotte de los Estados Unidos en la tanda de penales,crisis deportiva que se agravó si tenemos en cuenta las primeras 3 jornadas del presente Apertura 2023 donde La Máquina cosechó 0 puntos de 9 en juego.

Claramente desde la llegada del Tuca,en mitad del Clausura 2023,parecía enderezarse el rumbo del equipo capitalino consiguiendo algunas victorias como local y llegar a posicionarse en ronda de reclasificación a liguilla.

Con esta despedida del Tuca en La Noria,el técnico multicampeón con los Tigres de Nuevo León,conoció la despedida en medio de un torneo por primera vez en 32 años de trayectoria,puesto que desde 1991 que dirigió Pumas,Guadalajara,Toluca,Tigres,Monarcas Morelia,Juarez y actualmente Cruz Azul,fue en este último donde los jefes decidieron removerlo en plena competencia nacional.

Ferretti,con muchos de los futbolistas «made in tianguis de Tepito» que contaba en su plantilla no podía hacer magia ni obtener grandes resultados,ni con los que llegaron en este último mercado de pases (Diber Cambindo;Kevin Castaño o Carlos Salcedo que ya no tiene el nivel y el ritmo que tenía años anteriores),ni con los que se fueron en el último tiempo (como Michael Estrada que cada vez que integraba el 11 titular jugaban con uno menos;o el Cata Domínguez que ya daba más pena en la cancha que otra cosa y no tenía el nivel de hasta hace mínimo dos años atrás).

Ferretti dirigió un total de 17 partidos entre Liga y Leagues Cup,y apenás ganó 6 partidos.Desde mi punto de vista,siento que al Tuca desde que llegó se sintió muy maltratado por los directivos y muchos jugadores de jerarquía que podrían haber mejorado la cara de un club grande como La Maquina no llegaron,sumado a que varios futbolistas de la plantilla actual no se sentían cómodos ni tampoco lo querían al entrenador nacido en Brasil.

A partir de ahora quien quedará a cargo del primer equipo de Cruz Azul será Joaquín Moreno y de manera fija.





«El Club de Futbol Cruz Azul informa que, de acuerdo con los resultados obtenidos en semanas recientes, se ha tomado la decisión de finalizar nuestro vínculo laboral con el entrenador Ricardo Ferretti” Esto decía parte del comunicado del club cementero.