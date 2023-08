El centro delantero del América ante la lesión de Henry Martin

Una lesión es siempre motivo de lamento, sobre todo cuando esta llega cuando el jugador atraviesa por su mejor momento. Le pasó a Germán Berterame con Rayados y lo está sufriendo ahora Henry Martin con el América.

Los hinchas son exigentes. Sobre todo en equipos como el América, que siempre buscan estar en los primeros lugares.

Debido a esto, medios y aficionados comienzan a preguntarse si debieran ir o no por todo centro delantero en lo que averiguan si la lesión del último goleador mexicano fue de gravedad o no, a lo que André Jardine y dio una respuesta contundente, diciendo que sí, que está triste por la lesión de Henry Martin, pues es un jugador importante para la institución, pero que no hay necesidad de ir al mercado por otro delantero para el América.

Entonces, si las Águilas no irán por otro jugador, ¿quién jugara en el ataque azulcrema durante la ausencia de Henry?

El elegido parece que será Juliá Quiñones.

Es verdad que su mejor nivel lo vimos en Atlas con Julio Furch como referente y la idea es que en América suceda lo mismo con Henry, pero la posición de centro delantero en solitario no le es indiferente.

