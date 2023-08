Polémica en el América vs Nashville. Repiten penal y gana MLS.

En un partido cargado y llenos de emociones, las Águilas del América y Nashville regalaron un espectáculo durante los 90 minutos reglamentario.

Al minuto 51 el defensa charrúa Sebastián Cáceres recibió un golpe en la nariz, desviándole le tabique y lo más sorprendente no fue la jugada, si no que el árbitro no marco tarjeta roja, que de haber sido al revés si hubiera marcado.

el conjunto estadounidense se puso por encima del marcador en el minuto 61 por conducto de Walker Zimmerman.

Con el ingreso de Diego Valdés el juego cambio radicalmente para el cuadro de Coapa, dominando aun mas los ataques, llegando con mas claridad y sería el mediocampista chileno quien empataría los cartones al minuto 78.

En el agregado las Águilas parecían que amarraban el pase a cuartos de final, después de un gol vía penal de Julián Quiñones, pero un descuido defensivo de Néstor Araujo permitió el empate y se resolvió en los tiros penales. Las Águilas salían airosas en la muerte súbita después de que Iván Malagón atajara un penal, los equipos se disponían a irse a sus vestidores, cuando interviene el VAR, repitiendo la jugada que ahora si concretara el cuadro de MLS. A la postre las Águilas caerían en penales y serian eliminadas por el VAR. Una polémica mas para el naciente torneo de la MLS, que ha estado manchado por los graves errores arbitrales a favor de los cuadros de MLS.

Por América fallo Layun y Jonathan Dos Santos.