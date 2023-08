Una olla de presión para el Tano Ortiz

El clásico Regio número 130 será la primera gran prueba de fuego para el técnico Fernando Ortiz, puesto que este tipo de partidos tienen un significado muy especial para ambas instituciones, son encuentros muy pasionales y donde no solo está en juego un resultado deportivo si no el orgullo de toda una ciudad, es por eso que el estratega albiazul, tiene que preparar a su equipo no solo en el aspecto futbolístico sino también en cuanto a lo mental, pues el torneo pasado, el equipo felino elimino al cuadro rayado en las semifinales del campeonato mexicano, partido que sigue estando muy fresco en la memoria de muchos, tanto aficionados como jugadores.

El estratega Rayado declaró en conferencia de prensa que, hizo especial énfasis con sus dirigidos diciéndoles que, “el pasado es pisado” por lo cual, deben olvidarse de lo sucedió y disputar este nuevo clásico bajo otra perspectiva, ese parece ser un mensaje contundente para quitarle presión extra a los jugadores, sin embargo, el Tano Ortiz, debe ser consiente que si bien, no es una revancha, si es un encuentro de suma importancia, el cual se le presento muy rápido en su gestión y puede ser un parte aguas en su estadía en la institución, cabe resaltar que la directiva albiazul, mencionó, que las formas eran importantes, por lo tanto, será fundamental el estilo de juego que desarrolle el Club de Futbol Monterrey, con todo y que llegara al clásico con bajas sensibles, principalmente la de su goleador Germán Berterame.

Sin bien es cierto, que Fernando Ortiz ya le ha tocado dirigir otros clásicos durante su carrera, el regio en particular se vive diferente, pues en la sultana del norte cuando se presentan este tipo de partidos, no se habla de otra cosa que no sea el clásico, por lo cual, deberá ser muy consiente que, aunque el partido se esté disputando en suelo estadounidense, la afición rayada estará expectante del resultado de su equipo y no espera otro marcador que no sea el triunfo, ya que, el Club de Futbol Monterrey es uno de los obligados a ganar este certamen y para poder ser así primero tendrá que superar esta dura aduana.