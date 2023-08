Le prometieron refuerzos a Tuca Ferreti y no le cumplieron.

De acuerdo con información del Francotirador de Diario Récord, la directiva celeste comandada por Víctor Velázquez y Jaime Urdiales, los refuerzos de Diber Cambindo y la promesa Kevin Castaño no fueron una petición expresa de Ricardo Ferretti, si no que fueron elecciones de la directiva, no conforme con fichar jugadores que no eran del agrado del director técnico brasileño, le sugirieron que debían ser alineados como titulares.

Ricardo los alineo en el desastroso inicio de torneo que sufrió la maquina en el Apertura 2023, por lo que una vez que viajaron al torneo de Leagues Cup, decidió relegarlos al banquillo, que fue la detonante para su despido, aunado a los malos resultados. Urdiales le sugirió a Víctor Velázquez que debía irse Tuca por el bien del equipo y debería llegar un entrenador de perfil mas bajo, con menos peso en las decisiones. Por esta razón entro de urgencia Joaquín Moreno.

Siguen los malos manejos y las pésimas decisiones en La Noria, parece que la sombra de Billy Álvarez siguiera dirigiendo todo en Cruz Azul.

