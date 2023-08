El peculiar ‘pacto’ que tiene Siboldi con algunos aficionados de Tigres

Luego de perder ante Rayados el pasado martes 8 de agosto, entré a Twitter imaginando que me toparía con aficionados radicales, que estarían pidiendo la salida de Robert Dante Siboldi, banca para Gignac, mil juicios en contra de Samir Caetano y sabrá Dios cuánta cosa más.

Sin embargo, no solo no me encontré con ello, sino que leí a muchos aficionados del conjunto auriazul restándole importancia a la eliminación, diciendo casi casi que fue mejor perder, que era un torneo ‘quita tiempo’ y cosas por el estilo.

Pasaron los días y la critica siguió brillando por su ausencia.

Solo unos cuantos se atrevieron a cuestionar lo pésimo gestionados que estuvieron los cambios en el duelo ante Rayados y en sí durante toda la Leagues Cup. Y quienes por ahí intentaron hacerlo, les cayeron los hinchas de Siboldi (porque parecen más hinchas de Siboldi que de Tigres), recibieron toda clase de insultos y les dijeron que criticar ahora sería bajarse del barco.

Porque así funciona el peculiar pacto que tiene Robert Dante Siboldi con algunos aficionados de Tigres.

Da la sensación de que el uruguayo llegó ayer a la institución y que los hinchas deben entender que no ha tenido tiempo para trabajar.

Pero ya pasaron meses desde el campeonato de mayo y los hinchas siguen pretendiendo que a Robert no se le juzgue y se le perdone todo. Justo lo mismo por lo que criticaban a los ‘pro Tuca’.

Nota escrita por JaimeGarza94