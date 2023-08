Tato Noriega defiende a Liga MX, le responde a Gerardo Martino.

El día de ayer en entrevista para ESPN, José Antonio Noriega presidente deportivo de Rayados de Monterrey hablo sobre diferentes temas de actualidad de Liga MX y sobre todo de Leagues Cup

Le respondió directo a Gerardo Martino exseleccionador mexicano y actual estratega del Inter de Miami de la Major League Soccer. El técnico rosarino critico duramente a la Liga MX, argumentando que los problemas de logística, de arbitraje y cualquier otra queja debe ir directo a FMF, que fue quien cerro el contrato de la Leagues Cup, no con la organización del torneo binacional.

“Estoy seguro de que el Tata se manifiesta de esa manera porque no las conoce, él no las está viviendo. Él está en Miami con una realidad muy distinta a la de nosotros” afirmo el ex jugador de Monarcas Morelia para ESPN.

Tato Noriega hizo énfasis en el cambio de horario que sufrió Rayados por su enfrentamiento con LAFC, que hasta el momento no le han dado una explicación de este cambio.