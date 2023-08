Defiende Santiago Baños a Liga MX y ataca a Gerardo Martino.

En entrevista con Marc Crosas para TUDN, Santiago Baños presidente deportivo del América se le fue con todo al ex entrenador de la selección mexicana, después de que el técnico rosarino criticará a los clubes de la Liga MX, por las constantes críticas a la Logística y al arbitraje de la Leagues Cup.

Se me hace lamentable que el Tata se ponga a hablar en contra de los equipos mexicanos, estuvo mucho tiempo acá, lleva un mes (en Inter de Miami), no sabe ni cómo se formó el torneo (Leagues Cup) y hablar desde la ignorancia es peligroso.

“Él no sabe lo que están viviendo los equipos mexicanos y no es por criticar el torneo, habla con un poco de resentimiento y rencor hacia México después de haber hecho el peor papel en la historia de los Mundiales con la Selección. Por eso lo siento con un poco de rencor al país y la gente por cómo terminó su ciclo” Declaró el presidente deportivo del América y ex director de selecciones nacionales para TUDN.