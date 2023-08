A Cruz Azul le gusta “poner títeres” como directores técnicos: Carlos Hermosillo

El exfutbolista de la maquina Carlos Hermosillo durante una entrevista para ESPN menciono sobre la actualidad del plantel, también asegurando que la directiva cementera solamente ponen a “Títeres para dirigir el plantel”.

“Vamos en caída libre. No le veo un buen futuro al equipo, así traigan al entrenador que me quieran decir. Mira, pusieron ahorita a un títere, porque eso es lo que les gusta, con el perdón de mi excompañero (Joaquín Moreno). Pero eso es lo que les gusta, poner un títere para que ellos puedan decidir y los asesores, que son periodistas, pueden dar su alineación y puedan decir que juegue fulanito, que juegue sutanito, que juegue (Diber) Cambindo, que fue el que yo traje, el que yo recomendé. Entonces es muy penoso lo que pasa en Cruz Azul”, mencionó en entrevista para ESPN.

De igual manera la leyenda celeste confeso que el verdadero problema de la maquina no está en el entrenador, si no en los que lo eligen y la estructura que rodea al club.

“La labor de Cruz azul es espantosa, pero no nada más en el torneo. Es espantosa desde hace rato ya y no es el técnico, la gente tiene que entender que no es el técnico, es como conforman un equipo, que cada que cada quien tiene demasiados asesores, que cada quien toma decisiones, que cada quien trae un jugador o recomienda un jugador, ese es el gran problema de Cruz Azul. Es penoso y vergonzoso, era una institución enorme, maravillosa, y hoy es una institución que no pasa nada”. Señalo.