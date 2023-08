¿Atlas y Querétaro no deberían formar parte de la Liga Mx? Ojo con las declaraciones de André Jardine

Por segunda ocasión en lo que va del torneo, se estaría posponiendo un partido de las Águilas del América debido a las malas condiciones del terreno de juego. Primero fue la Corregidora, ahora el estadio Jalisco.

Frente a dicha situación, André Jardine: flamante director técnico de las Águilas del América, no dudó en expresar su descontento, diciendo que, si un equipo no tiene una cancha en estado perfecto, no deberías estar en una liga tan importante.

Los aficionados azulcremas de inmediato saltaron en defensa de su estratega. Algunos recuerdan incluso el pleito suscitado entre los hinchas de estos dos equipos y lo suman a la queja de André Jardine, dejando en evidencia la falta de profesionalismo por parte de escuadras que están registradas en la Primera División del fútbol mexicano.

Acá les dejo la declaración completa:

❌ América podría perderse su segundo partido por un tema de cancha, André Jardine criticó a la Liga, @AtlasFC y @Club_Queretaro



🔥 "Si un equipo no tiene una cancha en estado perfecto, no debe de estar en una liga importante". pic.twitter.com/kYvZIRQ0Ye — PressPort (@PressPortmx) August 18, 2023

