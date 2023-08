El Barcelona hará un último esfuerzo para fichar a Cancelo

Poco tiempo después de que se presentó a Deco, como nuevo director deportivo del Futbol Club Barcelona, ya ha salido a la luz cuál será su primera prioridad como dirigente del club “Blaugrana”.

El portugués de 29 años Joao Cancelo, es el principal candidato para reforzar la lateral derecha del equipo de Xavi Hernández. El cual en declaraciones pasadas, ya había comentado que su equipo necesitaba de un defensor que dominara la banda. Para no seguir colocando a jugadores reconvertidos que su posición natural no es la lateral. Esta situación, se agravo con la reciente lesión de Ronald Araujo, que se posicionaba a ser el jugador que tomaría dicho rol en la zona defensiva de los “Culés”.

El director deportivo del Barca ha decidido no esperar más, y ya ha lanzado una oferta a los “Sky Blues” para hacerse con los servicios del defensor portugués. Quien no vería con malos ojos unirse al cuadro español, ya que no ha sido tomado en cuenta por el cuerpo técnico de los “Citizens” en este inicio de temporada.

De momento, hay fricciones entre la oferta presentada por el club catalán y las pretensiones económicas por parte del City. El Barca, busca un préstamo sin opción a compra obligatoria, pero si le gustaría que haya una posibilidad contractual de adquirir al jugador en Junio del siguiente año, por una cifra cercana a los 30 millones de dólares. Por otro lado, el Manchester City busca desprenderse del jugador en este mismo mercado por la vía de una compra definitiva, o por medio de una cesión pero que si incluya una compra obligatoria para el próximo 30 de junio.

Nota escrita por Jesús Carrizales.