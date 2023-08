A falta de ídolos, Canales

Ha pasado ya algo de tiempo desde que la afición rayada, (los pandis, con cariño) dejo de identificarse con algún lider en su equipo, ese que debe aparecer en los tiempos importantes. Creo que desde Nico Sanchéz todos los demás han sido por demás fugaces… y no solo en el terreno de juego, desde Jorge Urdiales la directiva rayada ha perdido prestigio.

Hoy a razón de voltear a ver el éxito vecino en los ultimos años, pero sobre todo del fracaso la temporada anterior del record y perdiendo con el rival en casa, el pandi apuesta por una apuesta europea… Sergio Canales, (curiosamente en el mercado europeo).

De Sergio las expectativas son altísimas, la afición de Monterrey ocupa creer nuevamente, extraña ver ídolos como Guille Franco, Chupete Suazo, Cabrito Arellano gente que sudo sangre por el club y que poco a poco se ha ido perdiendo esa identidad.

A Canales se le conoce poco, se sabe que jugó en el mejor club de mundo, y eso ya es credencial suficiente para creer que es una gran contratación, esperemos que así sea, y no sea una apuesta desesperada que solo termine de desilusionar una vez más a su gente.Aunque si me preguntan a mí que jugadores de esa categoría vengan siempre que ya nos quedo claro que la MLS en cuestión de nivel nos lleva ya varios escalones.

Ahora Canales y la negociación avanzada de Tecatito… aguas con el pandi.

Nota escrita por Ernesto Zavala.