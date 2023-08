¿Qué dijo Jennifer Hermoso del beso en la final del mundo?

La mañana de este domingo, se consumo una de las victorias mas importantes para el futbol español con la obtención del campeonato del mundo. Esta es la primera ocasión en la que la rama femenil, consigue un título de tal categoría.

La selección varonil, consiguió la presea mas importante a nivel de selecciones en el año 2010, y ahora las mujeres consiguieron este campeonato después de vencer a Inglaterra con un solitario gol de Olga Carmona. Esto antes de que el encuentro llegara a la media hora de partido, por lo que fue una victoria mas que sufrida para las dirigidas por Jorge Vilda.

Las celebraciones por el campeonato no se hicieron esperar, las jugadoras poco después de acabar el encuentro comenzaron a realizar declaraciones donde expresaban de forma detallada cuales eran sus emociones y como estaban disfrutando de esta gran victoria.

«El vestuario es una locura, estamos celebrando, hablando con las familias, súper emocionadas. Todos los mensajes son positivos, hemos hecho historia y esto es grandioso. La alegría ha sido compartida, he llorado y he hablado con mi familia, para mí ellos son todo. Me han dicho que nos lo merecíamos». Fueron las declaraciones de la delantera española Salma Paralluelo.

La emoción estaba tan desbordada, que al momento de entregar las medallas a las ganadoras de la Copa Mundial. El directivo Luis Rubiales, fue artífice de una de las imágenes mas importantes en toda la celebración. Ya que, cuando paso a recibir su medalla la jugadora de Pachuca Jenni Hermoso recibió un beso en la boca por parte del directivo español.

Las opiniones respecto a esta imagen han sido muy contrarias, algunos se lo toman de manera cómica mientras que otros internautas declaran fuertemente en contra de Rubiales. A esta polémica, Hermoso ha decidido responder lo siguiente.

«Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento», manifestó Jenni en unas declaraciones facilitadas por la RFEF a EFE. «No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante».

Nota escrita por Jesús Carrizales.