El peculiar motivo por el cual Alex Aguinaga no jugó en el América

El nombre de Alex Aguinaga figura como uno de los mejores futbolistas extranjeros que haya llegado al fútbol mexicano. Ídolo de los Hidrorayos del Necaxa; tres veces campeón de Liga, campeón de Copa y también campeón de campeones.

Todo en menos de cinco años jugando con los rojiblancos. Marcó más de ciento veinte goles y defendió la camiseta de la Selección Nacional del Ecuador en múltiples ocasiones.

A diferencia de como ocurrió con otros jugadores del Necaxa en aquellos tiempos, Alex Aguinaga no vistió nunca los colores del América, y este fue el peculiar motivo:

‘‘En el caso de que América me quisiera, iba a ser muy fácil, como lo hicieron con muchos, con García Aspe, con Luis Hernández, Ratón Zárate, o de allá para acá, vino Cuauhtémoc, Villa, Del Olmo. No sé qué pasó, sé de una, después del título contra Chivas, que vamos a Los Pinos con el presidente Ernesto Zedillo, le dijo en ese momento a Alejandro Burillo, quien era el presidente de la comisión de futbol de Televisa, que manejaba a América, Atlante y Necaxa, ‘Güerito, puedes mover lo que quieras, pero Aguinaga no se va al América. Yo lo tomé a son de broma, pero era una orden presidencial, el poder que tienen, nunca me ha asombrado ni asustado, porque los he tratado en otro ambiente, pero fue una orden directa y no me moví, pero antes de eso me pude haber movido, pudo salir montón de veces, no sé si a la final”.

Dicho de otra manera, Alex Aguinaga no vistió nunca la camiseta del América, ‘por decreto presidencial’.

Dicho esto por el propio ex jugador.

Nota escrita por Jaime Garza.