‘Ni sé qué firmé’, declara Carlos Tévez en su presentación como DT de Independiente

Independiente de Avellaneda la ha pasado bastante mal en los últimos años. Más allá de los más resultados obtenidos dentro del terreno de juego, los problemas financieros que le respiran al club en la nuca desde hace tiempo comienzan a volverse insoportables, pues la integridad del ‘Rojo’ como institución se vería amenazada en caso de no solventar el conflicto en el menor tiempo posible.

A pesar de ello, los hinchas del ‘Rey de Copas’ no bajan los brazos y alientan a su equipo partido a partido. Organizaron una colecta y participaron en ella con tal de que Independiente salga pronto de la deuda.

Y en medio de todo esto, el ‘Rojo’ nombra como director técnico a quizás uno de los mejores futbolistas argentinos de los últimos años: Carlos Tévez.

Mejor conocido como: el ‘Apache’, tomó las riendas de Independiente y se dijo listo para ayudarlos a salir pronto del bache. En cuanto al tema del dinero que se le va a pagar, ‘Carlitos’ Tévez lanzó una declaración que quedará para el recuerdo:

No me interesa la plata. Ni sé qué firmé. Debe ser algo simbólico. La plata la hice jugando al fútbol. Pedir mucha plata, es no entender la situación del club.

Carlos Tévez.