Álvaro Morales opina sobre el caso Luis Rubiales

Se me está tratando de matar, declaró Luis Rubiales este viernes, en una conferencia de prensa en la que muchos imaginaron que presentaría su renuncia como presidente de la RFEF, y sin embargo, no solo no renunció, sino que dijo que lucharía hasta el final con tal de demostrar su ‘inocencia’, diciendo que el beso fue espontáneo y bajo mutuo consentimiento.

¡No voy a dimitir!, declaró en reiteradas ocasiones ante los aplausos de quienes lo escucharon y que, evidentemente, lo estaban respaldando luego del beso que le dio a Jennifer Hermoso en la pasada final del mundo.

El polémico comentarista de ESPN: Álvaro Morales, aprovechó su espacio en ESPN para criticar con todo a Luis Rubiales, arrojando la siguiente pregunta, en forma irónica:

Si hubiera sido un hombre, ¿la emoción le hubiera ganado igual? Álvaro Morales.

Incluso fue un poco más allá, comparando la situación con esos delincuentes que agreden mujeres y se escudan diciendo que fue la víctima la culpable de lo ocurrido, por haberlos provocado.

La causa Jennifer Hermoso/Luis Rubiales ha dejado de tener que ver con el fútbol y se ha convertido en un tema de justicia social.