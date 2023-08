Figura de España deja la selección por las acciones de Rubiales

El delantero del Real Betis Balompié Borja Iglesias ha comunicado que deja la selección española hasta que el presidente de la RFEF Luis Rubiales deje su puesto de presidente. Dando su apoyo al futbol femenino y a su compañera Jenni Hermoso, luego del beso que le dio Luis Rubiales a la jugadora de Pachuca en la celebración de la Copa del Mundo.

«He tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes».

«Estoy triste y decepcionado. Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera» declaro el delantero surgido de las inferiores del Villarreal.

Borja Iglesias se suma a la reacción del ex portero de la selección española y del Real Madrid Iker Casillas, quien califico de “vergüenza ajena “ el comportamiento y las declaraciones de Luis Rubiales el día de hoy en la Asamblea de la RFEF en la Ciudad del Futbol de las Rozas.