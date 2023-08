Duro Golpe para Rayados

El partido correspondiente a la jornada 6 entre el Monterrey y la maquina del Cruz Azul, parecía ser un encuentro de trámite para los locales, pues el Azul se presentaba como unos de los equipos sotaneros del certamen, además de ello únicamente había sumado un punto en el torneo, por su parte, el cuadro regiomontano, llegaba como invicto y con varias semanas de bagaje, sin embargo, resulto ser un pésimo resultado para los albiazules, pues no solo perdieron el partido sino que también tuvieron un pésimo funcionamiento en lo colectivo, el cuadro regiomontano fue incapaz de controlar el medio campo, en defensa constantemente quedaban mal parados, en cuanto al tema ofensivo, la generación de llegadas es casi nula, Monterrey prácticamente no puso en aprietos al cuadro capitalino y como cereza del pastel Estaban Andrada se comió un gol ridículo.

Luego de terminado el encuentro, ya en la sala de prensa, el Tano Ortiz fue cuestionado por los medios de comunicación no solo sobre el mal resultado, además de ello por el funcionamiento del equipo, pues no fue nada bueno, Ortiz, se notó un tanto molesto antes las preguntas y sus respuestas fueron muy escuetas, sin dar respuestas concisas, una vez volvió a decir el tema de que le equipo no a logrado captar su idea de juego, lo cual es preocupante puesto que ya tiene mucho tiempo de trabajo, el Tano tendrá que ser consiente que en un equipo como el Monterrey no se cuenta con mucho tiempo y que los resultados tienen que ser de inmediato, porque si no le puede llegar muy rápido el agua al cuello, y no tardara mucho para que la afición albiazul comience a exigir sea removido de su puesto.