VINICIUS UN MES FUERA DE LAS CANCHAS

El delantero del Real Madrid Vinicius Jr, pidió su cambio en el partido pasado contra el Celta de Vigo. Situación, que alarmo a los aficionados “Madridistas” por una posible lesión de gravedad. El día de hoy, el cuadro “Merengue” confirmó por medio de un comunicado la lesión del brasileño.

En dicho informe, se especificó que el jugador sufre una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, y aunque no se habló del tiempo de recuperación se cree que estaría fuera por lo menos 6 semanas. También, se dio a conocer que el jugador no acudirá con Brasil en el próximo parón de selecciones, y se centrara en comenzar su proceso de recuperación.

“Vini” se podría perder hasta ocho partidos, en donde destacan seis compromisos de la Liga y dos de Champions. Los equipos contra quien no vera acción el brasileño serán el Getafe, la Real Sociedad, el Atlético de Madrid, Las Palmas, el Girona y el Osasuna. En la Liga de Campeones, aun no se ha hecho el sorteo y se desconocen los enfrentamientos que no disputara.

Esta representa la sexta baja por lesión para el club “Blanco”. Thibaut Courtois y Eder Militao estarán fuera toda la temporada, por otro lado se espera que regresen a las canchas en las próximas semanas Mendy, Dani Ceballos y Arda Guller.