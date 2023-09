¿Nahuel Guzmán fuera de Tigres?

De cara al inicio de la Jornada 7 de la Liga MX el guardameta felino relato en entrevista para David Faitelson que tiene la intención de cumplir su vínculo con el club felino, pero que no descartaría arribar a la MLS en algún momento, si se diera alguna oportunidad.

“Si la considero. Primero porque sería algo que estoy haciendo bien, y porque decía indicios de que todavía estoy vigente”. Menciono el arquero quien también comento que debe haber más opciones como el tema familiar que es algo que tomará gran importancia para saber si ira o no.

Nahuel apenas renovó su vínculo con el equipo, en un contrato que llegaría de cumplirse a cuando el jugador tenga 39 años de edad, uno menos de lo que planea jugar, por lo que estaría la puerta abierta para un club más.

Sobre los intereses del jugador fuera de la cancha, el argentino dejó claro que el ser entrenador no está ni cerca de ser parte de sus planes.

«Quiero ser feliz, No me veo como entrenador uno, pero sí creo que puedo ser buen ayudante. Hice un curso de máster deportivo, me gustó, porque tuve la oportunidad de juntarme con la gente de Tigres, ver por qué la marca se crea de esta manera, qué hay que hacer, la camiseta, los patrocinadores» sentenció el portero.