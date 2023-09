¿Como es seguir la Liga MX en España?

Muchos legionarios del futbol mexicano han declarado a lo largo de la historia, que seguir la Liga MX en Europa, en especial en España es muy difícil, en México pensamos que es imposible, como en una época de la globalización, la Liga MX va a ser un producto imposible de seguir para el aficionado del futbol ibérico, este día les hablare desde mi corta experiencia en la madre patria y los problemas para seguir el futbol mexicano.

Cuando viajé a España pensé que seguir la Liga MX seria algo fácil, con la globalización y las miles de apps de streaming seria pan comido, solo al llegar a Madrid, el algoritmo de mis redes sociales cambio, de tener contenido netamente de Liga MX, se cambio a Liga Inglesa, Italiana, Francesa y Española. El cambio de horario, los partidos en la madrugada tiempo de España me han imposibilitado seguir la acción del torneo mexicano, poco a poco me voy a acostumbrando y veo algún partido que otro, pero es difícil seguir toda la acción. Solamente el domingo jugaron los equipos regios frente a Cruz Azul y Club Universidad, me entere del resultado al otro día a las 3 PM horario de Madrid.

Yo hago el sacrificio de seguir la Liga MX por mi profesión y mi compromiso laboral, por eso hago esos esfuerzos de madrugar y trasnochar, pero un aficionado promedio español jamás se despertaría a esa hora para seguir los partidos, el mismo Rafael Márquez declaro que no vio algún juego del bicampeonato del Atlas, por la diferencia horaria entre México y Barcelona.

La MLS si es un producto que es más fácil seguir en suelo europeo, mas por la cantidad de figuras que han llegado al campeonato estadounidense y aunado al boom que ha generado la llegada del mejor futbolista de todos los tiempos, así como el acuerdo comercial que cerraron con Apple TV, haciendo más fácil de ver su torneo en otros países, en México apenas hace unos meses se soluciono el problema de los derechos de transmisión, con VIX Plus, ya que se tenían que contratar hasta 5 servicios de streaming para ver todo el futbol mexicano, estamos a años luz de poder vender nuestro futbol a otros países, nos cerramos al mercado americano y ya está, hay que cambiar el chip y que sea un producto llamativo para otros mercados.