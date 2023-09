Volpi se nacionalizará mexicano ¿Llega a selección?

Tiago Volpi declaro en rueda de prensa que empezara los tramites para obtener la nacionalidad mexicana, después de sus dos experiencias en Querétaro y Toluca actualmente, se siente muy a gusto con el país azteca y siente el cariño de la gente.

“Quiero naturalizarme, quiero ser mexicano, pero nunca he hablado con nadie (de Selección) y ese no es el objetivo principal, no es para ir por estos medios a la Selección Nacional. Si te soy muy sincero, creo que México tiene porteros de muy buen nivel y no sé si sería yo una opción para estar convocado” declaro el arquero brasileño.

“Me siento mexicano, por todo lo que ha pasado mi vida aquí y yo espero que en los próximos meses se pueda dar y ser como uno más de ustedes. El tema de la naturalización va caminando, he hecho una gran parte de mi carrera aquí, de mi vida, me siento feliz en el país”, mencionó el brasileño.