Diego Godín pudo llegar al América

Diego Godín ex defensa del Inter de Milán y leyenda del Atlético de Madrid revelo en una entrevista que pudo llegar a la Liga MX a principios de 2022, luego de terminar su etapa en el futbol europeo, siendo las Águilas del América quienes lo buscaron, quedándose a una firma de ficharlo y por cuestiones burocráticas, se termino por caer el fichaje.

«En enero de 2022 me llamaron, me estuvo sondeando América, creo que en ese momento estaba Solari (Santiago), pero por tema de tiempo y razones burocráticas no se dio, yo tenía que firmar rápidamente para un equipo, se venía una fecha eliminatoria para el Mundial en enero y bueno ahí se cortaron las negociaciones, pero si, de verdad que en algún momento me sondearon» declaro el ex defensa de la selección uruguaya.

En aquel momento las Águilas tenían en la central a Bruno Valdez y Sebastián Cáceres, tener a Bruno les hubiera dado ese liderazgo y golpe de calidad que le falto al equipo en la liguilla frente a Pachuca.