En México lo revientan, mientras que en Colombia lloran su ausencia: “Perdimos un goleador”

Luego de que Colombia derrotara un gol a cero a Venezuela en las eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial 2026, no se hicieron esperar los comentarios con respecto a que Julián Quiñones no estará representando aquella selección.

El comentarista colombiano mejor conocido como el Tigre Morales, de Furia Roja TV, menciono lo siguiente:

“Sin Quiñones perdemos a un goleador, acá en Colombia sufrimos la falta de gol. No fuimos al Mundial de Qatar 2022 porque tuvimos 7 partidos consecutivos donde no pudimos marcar gol, algo increíble, siete fechas y eso nos sacó del Mundial. Yo realmente esperaba que Julián viniera a jugar por nuestro país”, menciono.

Danilo Gómez periodista de Múnera Radio, señalo que la ausencia de Julián Quiñones es tan obvia, que ni siquiera sus atacantes en el viejo continente podrían cubrir dicha baja, debido a que no pasan por buen momento como él.

“Colombia ha estado carente de un gran goleador, no hay reemplazo de Radamel Falcao. Los jugadores que están en Europa, lamentablemente no están; (Duvan) Zapata no responde, Luis Muriel de muchos altibajos, no se comportaron como los grandes goleadores. Se pierde un hombre gol y es bien difícil encontrar a goleadores”, comentó.

En estos momentos Julián Quiñones está terminando su proceso de naturalización, a la espera de que Jaime Lozano lo llame al Tri.