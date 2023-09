Junior Alonso no llegará al América

De acuerdo con el periodista sudamericano Cesar Merlo experto en fichajes en el continente americano, el defensa paraguayo del Krasnodar Junior Alonso no llegara a las Águilas del América y no es por un tema económico, el cuadro ruso no tiene la más mínima intensión de desprenderse de su defensa, pasa mas por un tema deportivo que económico.

Krasnodar es líder de la Liga Rusa y considera al defensa paraguayo como un elemento importante en el funcionamiento del equipo. Las Águilas deberán seguir buscando por otros lados y el tiempo corre en contra del conjunto americanista, ya que en menos de una semana cierra el periodo de registros para la Liga MX.